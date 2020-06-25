نتنياهو: يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية

الكفاح الذي نخوضه ضد إيران في المنطقة يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة كلها

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إنه يواجه ثلاث تحديات أولها التصدي باستمرار للمحاولات التي تقوم بها إيران ويقوم بها عملاءها للتموضع عسكريًا في سوريا، مشيرًا إلى أن الجيش الإيراني تجب عليه مغادرة الأراضي السورية.

وأضاف خلال تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن «ثاني التحديات هو العمل ضد مساعي أعدائه لتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وغيرهما من المناطق»، لافتًا إلى أن التحدي الأخير هو عدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وأشار إلى أن «إيران تواصل الكذب على المجتمع الدولي بشأن مساعيها للحصول على قنبلة نووية»، متابعًا: «إنني ادعي ذلك منذ سنوات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك ذلك الآن أيضًا، فقبل أسبوعين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسرّع وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما يشكل في الحقيقة استمرارا لانتهاكها للاتفاقية النووية التي أبرمت مع الدول العظمى».

وتابع: «نحن نتعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات بإبادتنا التي تصدر عن جهات إيرانية وموالية لإيران ضد إسرائيل»، مستطردًا: «كل من يحاول الاعتداء علينا، يعرّض نفسه لخطر أكبر سبعة أضعاف».

وأكمل: «الهدف من الكفاح الذي يخوضه ضد العدوان الإيراني في المنطقة يتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن نفسه، لكن هذا الكفاح وهذا الجهد يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة كلها».