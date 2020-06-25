محافظ الدقهلية يكلف نائب المحافظ برئاسة اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لدراسة السماح لها باستكمال البناء

تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال ،وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة واعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا..

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،واوضحت التقارير انه تم بالفعل من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات اولوية حرصا على حاله العقار وكذا العقارات المجاورة لها كما تقرر السماح باستكمال الاعمال الانشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا علي الحاله الانشائية للعقارات المجاوره

واكد نائب المحافظ على ان قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنه جاء متسقا تماما مع ماتسعى اليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال اعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط ، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها

واكد نائب المحافظ انه لايمكن مطلقا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين

وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال اعمال المراجعه للعقارا