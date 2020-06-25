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لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من شرفة منزله بمنطقة سوق اللبن التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى بمصرع (إسلام - ٢٥ سنة).

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وبالتحقيق تبين أن الشاب اختل توازنه ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله وإصابته بنزيف فى المخ.

نقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.