كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تعتبر قرار الضم الإسرائيلي إعلان حرب

قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" اليوم الخميس، إن المقاومة الفلسطينية "تعتبر قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".



وأكد المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" ، في كلمة متلفزة، أن "المقاومة ستكون الحارس الأمين لشعبنا وأرضه ومقدساته، وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم".



من جهة أخرى ، قال أبو عبيدة إن إنجاز صفقة تبادل جديدة للأسرى مع إسرائيل "يقع على رأس سلم أولويات المقاومة"، مؤكدا أن الصفقة "لن تمر دون أن يتصدرها القادة الكبار والأسرى الأبطال".



وأضاف أن "الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغما عن أنفه، والمحرمات التي كسرت في صفقة وفاء الأحرار سيتم كسرها وأكثر في صفقة ولن نتعب أنفسنا في تفاوضٍ على أقل من هذا الثمن".



وشدد أبو عبيدة على أن "خيارات المقاومة عديدة لفرض إرادتها في هذا الملف حتى تكون الأثمان التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع معه".



وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى. وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني.