عمدة ميامي الأمريكية: ارتفاع ضحايا المبنى المنهار إلى 4 قتلى و159 مفقودًا

قالت عمدة مقاطعة "ميامي" الأمريكية، دانيلا لفين كافا، اليوم الجمعة، إن حصيلة القتلى جراء حادث انهيار جزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقًا ارتفعت إلى أربعة أشخاص على الأقل.



وأضافت كافا - خلال مؤتمر صحفي نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن حصيلة المفقودين ارتفعت أيضًا إلى 159 شخصًا، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لاتزال متواصلة.



وأشارت كافا إلى أنه تم إرسال معدات ثقيلة إلى موقع الحادث من أجل المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، موضحة أنه تم توفير جميع المواد الغذائية والمأوى وجميع احتياجات العائلات المتواجدة في مركز لم شمل الأسرة في انتظار أنباء عن أحبائهم.