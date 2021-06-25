انتهي منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وفي بداية الحفل قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: في البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان علي كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها علي أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة ونتمني أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: نرحب بكل ضيوف دورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الخامسة والتي ترفع شعار دورة النيل ونعتبرها الأهم في مسيرة المهرجان، وفي دورتنا هذا العام نقدم مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام والفعاليات التي تناقش أهم قضايا المرأة حول العالم ونشكر كل من ساندنا ودعمنا لتخرج الدورة بأفضل شكل يليق بالدولة المصرية ومواطني محافظة أسوان وأتوجه بالشكر لكل رعاة المهرجان ووزير الثقافة إيناس عبد الدايم ووزير السياحة د. خالد العناني ورئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف والاتحاد الأوروبي لما قدموه من دعم كبير لتخرج دورة هذا العام إلي النور رغم كل الصعاب التي واجهناها.

واستكمل الحديث المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيميناي إفريقيا قائلاً: إن ريادة الأعمال ترتبط ارتباط وثيق وتساعد في تطوير صناعة السينما من خلال التكنولوجيا والأفكار الرائدة وشرفنا بخلق مسار سينماتك فنحن الشركة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال وفكرنا في توقيع شراكة مع مهرجان أسوان خاصة وأننا نعتبر المحافظة درة الصعيد وكذلك المهرجان مخصص للمرأة وهي من أكبر الأهداف التي نعمل عليها والمهرجان يهتم بتدريب الشباب وعمل ورش لهم وتقدم لنا ٩٠ شاب هذا العام وعملنا معهم وطورنا أفكارهم ودعمناهم بأحدث وسائل التكنولوجيا ونحيى هؤلاء الشباب علي مجهودهم وغدا سيقومون بعرض هذه الأفكار علي لجنة تحكيم لاختيار أفضل 3 أعمال ودعمها وأنا سعيد بالتعاون مع المهرجان وسنعيد فتح البلات فورم مجددا لفتح المجال أمام أكبر قدر من الشباب ودعمهم وتوفير سبل النجاح لهم.

وقال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن مصر تتميز بتنوع الأفكار بها وتشهد آثار الحضارة المصرية علي ذلك فنحن نسير علي خطي الأجداد وتوجه الدولة الحالي لتعزيز دور المرأة في المجتمع بشكل كبير وبحلول عام ٢٠٣٠ ستصبح المرأة عنصر فاعل وبارز في القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن وتتعدد الأمثلة علي تمكين المرأة المصرية وحرص الدولة علي تحقيق ذلك ومؤخرا أكدت المرأة ريادتها بحصولها علي وظائف ومراكز مرموقة في المجتمع لم تكن تحصل عليها من قبل، والسينما من أهم أدوات القوي الناعمة المصرية وقادرة علي إحداث الفارق بما يصب في مصلحة الدولة وتعظيم الواجب الوطني في المجتمع.

وتوجهت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان بالشكر لكل حضور دورة هذا العام وكذلك محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ووزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم والفنانة القديرة صفية العمري والنجمة إلهام شاهين فهم نماذج ناجحة للمرأة، كما وجهت الشكر لسفير الاتحاد الأوروبي علي دعمه للمهرجان خاصه وأنه يعلي من قيمة المرأة ودورها في المجتمع الأسواني وأعربت عن فخرها بنماذج السيدات اللاتي قابلتهم بمحافظة أسوان لأنهن نماذج مشرفة وقادرة علي إحداث فارق في مجتمعها وتنمية مهاراتهم كما عبرت عن سعادتها بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي هذا العام خاصة وأنها سيدة فاعلة في مجتمعها متمنية أن تراها كل عام في مصر وأن يمتد نشاطها بها.

وأكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن صناع السينما لهم دور كبير في عكس كل قضايا مجتمعاتهم وإحداث الفارق منذ أكثر من ١٢٠ عام وأوضح أن الاتحاد سعيد وفخور بشراكته مع مهرجان أسوان ويطمح لاستمرارها لسنوات قادمة لدعم المرأة.

وتوجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالشكر لكل ضيوف المحافظة هذا العام وعلي رأسهم وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم والسفيرة ميرفت التلاوي وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين الذين يدعمون المهرجان كل عام ويشرفوه بحضورهم في افتتاح الدورة الخامسة لتؤكد قدرة وقوة الدولة علي تقديم كل ما هو مفيد وإعلاء اسم أسوان متوقعا نجاح باهر لدورة هذا العام وأكد أن أهل أسوان وضيوف مهرجانها لن ينسوا الحاضرة الغائبة الفنانة رجاء الجداوي التي حرصت علي حضور كافة دورات المهرجان فإن غابت عنا بجسدها فهي بيننا اليوم بروحها .

وأكدت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أنها سعيدة بوجودها وسط هذا الحشد الكبير والذي يعكس حرص الدولة علي استمرار الحياة والسينما رغم كل الظروف الصعبة وأوضحت أن الوزارة حريصة علي تقديم كل الدعم للمهرجان لأنه الوحيد الذي يدعم المرأة ويقدم ويناقش قضاياها وإلقاءهم حجر في بئر راكدة في صعيد مصر ونجاحه في تحقيق الفارق وتوجهت بالشكر اكل القائمين علي المهرجان ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والفنانين علي تواجدهم ودعمهم للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص.

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسي ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدي نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتي أصبحت إحدي رائدات المجتمع المصري .

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

وقام المهرجان بتكريم صانعات السينما وبدأ التكريم بالباحثة السينمائية مني البنداري وتسلم الجائزة الناقدة ناهد صلاح، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوي نجار التي قالت إن العيش في بلد قصته مسروقة دفعها هي وكل صناع السينما الفلسطينية لتقديم أفلام تسترجع قصتهم المسروقة وأعربت عن سعادتها بتكريمها في بلدها الثاني مصر بمحافظة أسوان مؤكدة أن هذا التمرين يعني لها الكثير جدا.

وكرم خلال الحفل أيضا المخرجة الشابة ساندرا نشأت التي نجحت في المزج بين السينما التجارية والهادفة وقامت بإهداء تكريمها لوالدتها ونجلها وأكدت أن التكريم اليوم حافز لها للعودة من جديد للسينما وتمنت دعم كل الشباب ليصلوا للحظة التي يقفون فيها لتكريمهم والشعور بما تشعر به الآن من سعادة وفخر .

ورغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم إلا أن النجمة دنيا سمير غانم حرصت علي تسجيل كلمة مصورة أعربت فيها عن شكرها لمهرجان أسوان واعتذارها للحضور مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها فرد من عائلتها التي تفخر بها .

ومنحت إدارة المهرجان تكريمها للنجمة العالمية ماشا مريل التي قالت إن اختيارها للتكريم في دورة المهرجان الخامسة كان اختيار صحيح لأنها تعود لجيل غير السينما وأحدث الفارق في العالم وأعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم في صعيد مصر بمحافظة أسوان بين حضور المهرجان المميز.

واختتمت التكريمات بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين التي عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري وتوجهت بالتهنئة إلي الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.