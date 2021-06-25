وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان أفلام المرأة بأسوان

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة "دورة النيل"، والذى يقام في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية.

وبدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني، أعقبه وقائع حفل الافتتاح.

ورحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في كلمته، بتنظيم المهرجان في أسوان للعام الخامس على التوالي، مؤكداً أن إقامة هذا المهرجان في ظل تحديات جائحة كورونا يؤكد قدرة الدولة على إقامة أي فاعليات، حيث جرى اليوم افتتاح فعالياته على أرض أسوان الطيبة ببشاشة أهلها، ليضيف هذا المهرجان زخماً وتوهجاً فنياً وثقافياً وسياحياً، وليساهم في إعلاء اسم أسوان في سماء الفن ط.

وقدم محافظ أسوان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها اللا محدود لأي فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان، وأيضاً لمجلس أمناء المهرجان، وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم، موجهاً التحية للحاضرة الغائبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

وشهدت فعاليات الافتتاح، تكريم وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان للدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة إيزيس الكبري للإنجاز في مجال قضايا المرأة، والدكتورة فايزة الخرافي بمنحها جائزة الريادة كأول مديرة جامعة في المنطقة العربية، كما تم تكريم صانعات السينما ومن بينهن خبيرة الأرشيف منى البنداري، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت، بجانب تكريم نجمات السينما من مصر والعالم ومن بينهن إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، وكذا النجمة الفرنسية ماشا ميريل.