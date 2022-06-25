بوتين يكشف عن تجهيز الولايات المتحدة لأسلحة نووية في أوروبا

أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن «عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينجراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت.



وقال لوكاشينكو، خلال لقاء جمعه مع بوتين في سان بطرسبورج: «تتزايد المعلومات في الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا عبر بيلاروس، هذا بمثابة إعلان حرب وغير مقبول في الظروف الراهنة».



وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأمريكيين يحتفظون بـ200 رأس نووي تكتيكي في أوروبا لدى 6 دول أعضاء في الناتو، وجُهزت 257 طائرة لاستخدامها.



وقال بوتين: «نحن ملزمون بضمان دولة الاتحاد (بين روسيا وبيلاروسيا) والدول الأخرى من منظمة الأمن الجماعي»، مؤكدًا أنه خلال الأشهر المقبلة، سينقل منظومات «إسكندر- إم» إلى مينسك.



ولفت إلى إمكانية إعادة تجهيز طائرة «سو-25» في المصانع الحربية الروسية، ووضعها في خدمة القوات المسلحة لبيلاروسيا وبدء التدريب على هيكل الطيران.



وطلب لوكاشينكو من بوتين، المساعدة في الرد على تحليق طائرات حلف «الناتو» قرب حدود بيلاروسيا.