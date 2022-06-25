المبعوثة الأممية إلى ليبيا: عقيلة صالح والمشري سيلتقيان في جنيف الثلاثاء المقبل

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني ويليامز، إن «اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة، تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية».

وأشارت إلى أن رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين سيلتقيان في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية.

ولفتت إلى أن «المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات»، وذلك في تصريحات خاصة أوردتها فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء السبت.

واختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الاثنين الماضي، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.

وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.