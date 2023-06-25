بوتين: أمنح الأولوية القصوى للعملية العسكرية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء الأحد.

وأشار إلى أن موسكو تولي أهمية للتنمية الاقتصادية في البلاد، بالتوازي مع تعزيز القدرات الدفاعية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرقات إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوجا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد «فاغنر» وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.

وأعلن الكرملين السبت، أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، كما أن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن تتم مقاضاتهم، وسيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.

وأكد الكرملين أن التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر، لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأوقف بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت، ما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.

وكان الخلاف قد انفجر بين قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي السبت، مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالاً نحو العاصمة.