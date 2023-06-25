أدى 1998 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الوادي الجديد، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية "علوم ورياضة"، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا، على مستوى 11 لجنة امتحانات موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

وأكد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالوادي الجديد، صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

وقالت الطالبة هدى محمود بلجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، إن أسئلة الكيمياء صعبة وتحتاج إلى تفكير لإتمام الإجابة، وأن الوقت غير كافي.

وفي المقابل، أجمع طلاب الشعبة الأدبية، على سهولة امتحان مادة الجغرافيا.

وقالت الطالبة هند حسين بلجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، إن الامتحان جاء سهلا ومباشرا، والوقت كان كافيا.

ومن جانبه، أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعة غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس؛ لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أي مشكلات أو عوائق.