صحة غزة: استشهاد 32 شخصا وإصابة 139 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفا و658 شهيدا و86 ألفا و237 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ263 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و139 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و658 شهيدا و86 ألفًا و237 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.