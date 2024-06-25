حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

أعلن " حزب الله" في بيان مساء اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة "يرؤون" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال " حزب الله" في بيان إن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة ممّا أدى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا جنودا إسرائيليين بين مستعمرتي "المنارة" و"مرجليوت" الإسرائيليتين على الحدود مع لبنان، بالأسلحة المناسبة، وفي محيط موقع "السماقة" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيانه الأول إن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرجليوت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي البيان الثان أعلن الحزب ه أن "عناصر المقاومة استهدفوا انتشارا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

وسقطت بعد ظهر اليوم عدد من القذائف المدفعية والفوسفورية على بلدة " الطيبة" في جنوب لبنان.

وألقت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم قذائف ضوئية في أجواء "وادي شبعا" في جنوب لبنان، وسقطت قذيفة على أحد المنازل، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ" حزب الله".

وأغار الطـيران الاسرائيلي المسير بعد ظهر اليوم على بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان من جهة بلدة "العديسة" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت فوق منطقة "جزين" في جنوب لبنان على علو منخفض، وحلّق على علو متوسط في أجواء القرى والبلدات الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.