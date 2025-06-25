محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي وتنمية وبناء القدرات الرقمية، ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة بني سويف، وفي إطار خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.

وجاء ذلك في حضور "بلال حبش نائب محافظة بني سويف، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس ديفيد مدحت مسئول تطوير التطبيقات، والدكتور عمرو الضبع عميد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية، ومحمد طه منسق التدريب بالمكتب الفني بالمحافظة، وممثلي الشركات المُنفذة للتدريب من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

كما تم تكريم 200 من العاملين ببعض المديريات والجهات الحكومية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والتي بدأت منذ منتصف مايو الماضي، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات: بواقع 50 متدربا في كل مجموعة.

فيما تم التدريب بكل مجموعة على محور واحد من 4 محاور: "بحسب طبيعة العمل، وشملت: إدارة المشروعات المتكاملة، التميز التشغيلي السلوكي، الذكاء الاصطناعي، التخطيط الاستراتيجي الرقمي".

وتجدر الإشارة إلى استمرار فعاليات البرنامج التدريبي وفق برنامج زمني بدأ منتصف مايو الماضي، ويستمر حتى أول أغسطس المقبل، ويتم تفعيلا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة، ضمن خطة التطوير المؤسسي بقطاعات الدولة ويستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 550 متدربا من 13 مديرية خدمية، وإدارات ديوان المحافظة، على: أساسيات إدارة المشروعات، التميز التشغيلي وسلوكيات العمل، البرنامج المتكامل لإدارة المشروعات الاحترافية، التخطيط الاستراتيجي الرقمي، أساسيات الذكاء الاصطناعي، الحوكمة الرقمية، الأمن السيبراني".