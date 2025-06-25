أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي يمتلك صلاحيات واسعة، ومن المنتظر أن يقدّم رؤية متكاملة فيما يخص ملف التعاقدات وتسويق اللاعبين، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لضم عناصر مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال يحيى، خلال مداخلة ببرنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "الزمالك تأخر كثيرًا في حسم ملف المدير الفني، رغم أن الفريق بحاجة إلى الاستعداد المبكر للموسم المقبل، ولا وقت لمزيد من التباطؤ".

وأضاف: "جون إدوارد عنصر مهم داخل المنظومة، ويحصل على كامل الصلاحيات، وكذلك لجنة التخطيط لها دورها، لكن لا بد من الإسراع في تدعيم الفريق، خاصة أن العناصر المميزة أو ما يُعرف بـ 'الفرز الأول' بدأت تتجه لأندية أخرى، والفريق الحالي يحتاج دعمًا قويًا".

وشدد يحيى على أهمية التعاقد مع مدير فني يمتلك خبرة في البطولات الأفريقية وبدراية تامة بالأندية المصرية والقارية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في هذا الملف قد يضر بخطط النادي.

وحول مستقبل المدافع حسام عبدالمجيد، قال: "لا أؤيد فكرة رحيله، المركز الذي يشغله يعاني منه أغلب الأندية في مصر، واللاعب تطور كثيرًا منذ بدايته معنا في قطاع الناشئين رغم الانتقادات، ويجب التجديد له فورًا".

وأتم: "إذا رفض عبدالمجيد التجديد، يجب أن تتم معاملته بوضوح، ويجلس على دكة البدلاء، لأن ذلك يعني أنه يخطط للرحيل بعد نهاية عقده، ويجب ألا يرحل أي لاعب إلا بشروط تحقق للنادي استفادة فنية ومالية واضحة".