أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات في البلاد 8 آلاف و884 إصابة.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله القول إن 17 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 8 آلاف و594 متعافيا، ليصل معدل الشفاء إلى 96.7% من إجمالي عدد الإصابات.

وأضاف أنه يوجد 6 حالات وافدة وصلوا من إندونيسيا والفلبين وروسيا وسنغافورة من بين الحالات الجديدة.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 123 حالة وفاة، وهو ما يمثل 1.4% من إجمالي الإصابات.