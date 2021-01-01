مطار أسيوط الدولى يستقبل 30 طفلا ليبيًا للعلاج بمستشفيات الجامعة

استقبل مطار أسيوط الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران شركة "أير ليبيا" رقم Q 155/1567 قادمة من دولة ليبيا وعلى متنها 79 راكبًا منهم 30 طفلاً للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك سط إجراءات مشددة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان فى استقبالهم مسئولى العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى ومسئولى العلاقات العامة بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك تحت إشراف اللواء طيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولى، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأحمد آمال، مدير عام العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى.

وقال الدكتور محمد الشاذلي، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط والمدير الإقليمي لمؤسسة "عملية الابتسامة" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

يذكر أنه لأول مرة يتم علاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاة الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة "عملية الابتسامة- مصر".