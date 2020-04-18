ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، ارتفع إلى 193 مليونا و681 ألفا و167 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و151 ألفا و919 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و430 ألفا و433 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و850 حالة.



