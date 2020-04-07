رئيس حى الجمرك عن عقار «السيالة» المائل: غير مرخص وصادر له قرار إزالة

كشف حسام الشيخ رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن العقار المائل بمنطقة السيالة تم بناؤه بدون ترخيص مكون من أرضي و 18 طابقا علويا، ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار إلى أن الحي أصدر قرارًا، اليوم السبت، بقطع المرافق عن العقار، وذلك بعد قرار سابق بإخلائه و4 عقارات مجاورة له من السكان، إلى حين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحصها.

شهدت منطقة الأنفوشي، التابعة لنطاق حي الجمرك، في الإسكندرية، اليوم السبت، حدوث تصدع مفاجيء وشروخات بالعقار رقم 12، كائن في حارة تنظيم خطاب، أمام مركز شباب الأنفوشي، منطقة السيالة، ومكون من 17 طابقا، ويضم 30 شقة سكنية، تم إخلائهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من غرفة عمليات حي الجمرك، حول حدوث تصدع بعقار "مأهول بالسكان"، وانفصاله عن العقار المجاور بعدة سنتيمترات، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال، الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وتنفيذيو الحي، وسيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص الأولي، حدوث انفصال ملحوظ للعقار، وبات يمثل خطورة شديدة على قاطنيه، وقاطني العقارات المجاورة، إذ تبين أنه قد تم بنائه حديثًا "بدون ترخيص"، فقرر مهندسو الحي إخلائه إداريًا، و4 عقارات مجاورة "إحترازيًا" خشية سقوطه عليهم.

تم قطع جميع المرافق عن العقار، ووضع سياج حديدية في محيطه، حرصا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لإعمال شئونها.