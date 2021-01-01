توقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يكون الإقبال كبيرًا على معرض ديارنا الذي سيتم تنظيم في بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين بالساحل الشمالي اليوم الأحد.

وقالت في تصريحات لبرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن كل أسرة منتجة توظِّف 150 شخصًا، وبالتالي فإن عرض المنتج سيكون مفيدًا لأعداد كبيرة من الأسر، موضحًا أن العمل يتم من المنازل أو عبر ورش إنتاجية بسيطة.

وأضافت أن بعض الأسر تجد معاناة في التسوق والانفتاح على بيئة تسويقية كبيرة مثل الساحل الشمالي، لافتة إلى أن الوزارة تحرص على تغيير المعارضين بشكل مستمر، وأنه في معرض مارينا سيشارك 250 عارضًا، يتم تغييرها كل عشرة أيام.

وأشارت إلى أن التقديم على المشاركة في هذه المعارض دائمًا ما يكون كبيرًا للغاية، مؤكدة تنظيم معارض بشكل شهري بما يتيح فرصة أمام المنتجين لعرض منتجاتهم.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المعارض تمثل للمنتجين فرصة تسويق حقيقية، إلى جانب المعارض التي تنظمها جهات حكومية أخرى مثل وزارات الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجهاز تنمية المجتمعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذه المعارض يتم تنظيمها إما بشكل منفرد أو جماعي.

وأشارت إلى تنظيم ورش حية أثناء المعرض وورش تعليم للأطفال، مشيدة بجهود جمعية الهلال الأحمر المصري التي تحرص على إجراء عمليات تعقيم لأكثر من مرة على مدار اليوم.

يُشار إلى أن الفعاليات تتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الآرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

