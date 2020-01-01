 أولمبياد طوكيو.. تغييران في تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو.. تغييران في تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:10 ص

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة الأرجنتين، صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم في المركز الثاني للمجموعة الثالثة متساويا مع إسبانيا برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، خلف أستراليا المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الأرجنتيني في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويدخل المنتخب الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي وأسامة جلال.

خط الوسط: كريم العراقي، أكرم توفيق، عمار حمدي وأحمد فتوح.

الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.


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