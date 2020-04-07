ديسانتيس حاكم فلوريدا يتعرض لحادث سير

تعرض حاكم فلوريدا، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس لحادث سيارة، اليوم الثلاثاء، وهو في طريقه إلى تجمع انتخابي في تشاتانوجا بولاية تينيسي.

ولم تلحق بالحاكم أى إصابات، وفقا لما نقلت قنوات "سي إن إن" و "إيه بي سي نيوز"، و "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، من بين مصادر أخرى، عن حملته.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ديسانتيس كان يسافر في موكب من أربع سيارات وعندما تباطأت حركة المرور اصطدمت السيارات ببعضها البعض .

وتعرض أحد الموظفين لإصابة طفيفة لكنه تمكن من حضور الفعالية مع ديسانتيس كما كان مخططا له وتلقى العلاج هناك.

ويشارك ضمن الحزب الجمهوري عدد كبير من المرشحين في الانتخبات الرئاسية لعام 2024، فبالإضافة إلى ديسانتيس، يخوض السباق الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس، من بين مرشحين آخرين، فيما يتصدر ترامب في استطلاعات الرأي.

ومن المقرر أن يختار الحزب الجمهوري مرشحه في انتخابات تمهيدية تبدأ في 15 يناير 2024 في ولاية أيوا.