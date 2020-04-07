جمعية المؤلفين والملحنين تمنح العضوية الفخرية للمايسترو هاني فرحات

منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو)، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرًا لخدماته التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر، ليكون أول موسيقار تمنح له العضوية الفخرية منذ عشرات السنين.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن منح العضوية الشرفية لهاني فرحات يعد تقدير رفيع المستوى تمنحه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، للشخصيات المهمة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر".

ونوهت الجمعية في بيانها على أن فرحات كان نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصرية، ووفقا ما جاء بالبيان: "قد كنتم نموذجا مشرفا لموسيقار ومايسترو مصري ارتقى بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط".

كما قامت الجمعية بتكريم الموسيقار هاني فرحات، وتسلم درع التكريم من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، وبحضور الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام للجمعية، وعمر الجبيلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر الكبير مصطفى مرسي، والملحن الكبير حسن أش أش، والموسيقار ماجد عرابي أمين صندوق الجمعية.

ومن جهته أكد الموسيقار هاني فرحات، اعتزازه بتكريم الجمعية؛ لأنها من أعرق المؤسسات الفنية ويعتبرها الأهم في حياته، ومن أساتذة وزملاء يعتز بهم.