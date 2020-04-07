كافاني يقترب من الانضمام إلى بوكا جونيورز

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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن المهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني، لاعب نادي فالنسيا الإسباني، في طريقه للانتقال إلى صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن اللاعب وافق على الانضمام إلى فريق بوكا جونيورز، ويجري حاليًا مفاوضات حول تفاصيل وبنود العقد.

وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، مراسل شبكة سكاي إيطاليا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اللاعب يتفاوض حاليًا مع إدارة نادي فالنسيا لإنهاء تعاقده الممتد حتى يونيو 2024.

انضم كافاني إلى فريق فالنسيا الإسباني عام 2022 قادمًا من فريق مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وساهم صاحب الـ36 عامًا في الفوز بالدوري الأوروجوياني مع فريقه دانوبيو، وحقق كأس إيطاليا مع نابولي، بالإضافة إلى 10 ألقاب محلية فاز بها مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى المستوى الدولي، نجح إدينسون في الفوز بلقب كوبا أمريكا مع أوروجواي في عام 2011، وخاض 136 مباراة دولية أحرز خلالها 58 هدفا .