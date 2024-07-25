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ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر بلدة "قلعة قاضي" في محافظة هرمزكان، جنوب ايران مساء اليوم الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 61ر27 درجة شمالًا وخط طول 28ر56 درجة شرقًا،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال مهرداد حسن زاده مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان إن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية والأوضاع في منطقة الزلزال طبيعية.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و 100 ألف مصاب .