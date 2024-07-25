الناشط جيمي لاي يستعد للإدلاء بشهادته والدفاع عن نفسه في قضية أمنية بهونج كونج

يعتزم الناشط السياسي المؤيد للديمقراطية، جيمي لاي /76 عاما/، الدفاع عن نفسه في قضية كبرى تتعلق بالأمن القومي في هونج كونج، بعد أن رفضت المحكمة محاولته لإسقاط تهم موجهة إليه، قد تؤدي إلى حبسه مدى الحياة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن روبرت بانج، وهو المحامي الذي يمثل لاي، أبلغ المحكمة بالقرار اليوم الخميس، بعد أن أعلن القضاة أن المحاكمة تستوفي المتطلبات القانونية المطلوبة للمضي قدما في إجراءاتها.

ومن المقرر أن يدافع المحامون عن الناشط المؤسس لصحيفة "آبل ديلي" التي تصدر في هونج كونج، عند استئناف الجلسات في 20 من نوفمبر المقبل.

ويواجه لاي اتهامات بالتآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية لفرض عقوبات على الصين وعلى المستعمرة البريطانية السابقة، وهي اتهامات تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن مدى الحياة. كما يواجه اتهاما بالتآمر لنشر معلومات مثيرة للفتنة.