أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكي، اعتقال 6 أشخاص من أقارب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الكابيتول، بريانا بيرتش، إن المعتقلين عطلوا الخطاب من داخل قاعة مجلس النواب، مشيرة إلى توجيه التهم إلى هؤلاء الأشخاص بموجب قانون محلي يحظر «المسيرات أو التظاهر أو الاعتصام داخل أي من مباني الكابيتول».

وارتدى المحتجون قمصانا تحمل عبارة «أبرم الصفقة الآن»، لمطالبة نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس منذ أكثر من تسعة أشهر.

ونقلت «روسيا اليوم»، عن موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن «جميع الذين تم اعتقالهم هم من أفراد عائلات الرهائن الذين إما لا يزالون محتجزين لدى حماس أو ماتوا في الأسر».

בני משפחות החטופים שעוכבו בקונגרס אחרי המחאה מול נתניהו שוחררו וביקשו להעביר מסר אחד- SEAL THE DEAL NOW. סנאטורים יהודים ומטה משפ החטופים בארהב ליוו אותם, תודה לכל החברים ממערך העצורים בארץ שפנו ושאלו. בוידאו האנשים הכי טהורים וגיבורים שיש לנו- ובזכותם הם יחזרו. @gildickmann pic.twitter.com/Osm9IM7CHf

وقالت عائلات المحتجزين في بيان لها: «جئنا إلى الولايات المتحدة للدعوة إلى صفقة تعيد جميع الرهائن إلى الوطن الآن. ارتدى بعضنا قميصا يدعو رئيس وزرائنا إلى إبرام تلك الصفقة، لأن هذه مسئوليته».

💥 While Netanyahu expounds, congressional police arrested *three family members of Israeli hostages who wore t-shirts reading "Seal The Deal NOW." pic.twitter.com/BV0N3wi4tM