الجيش الروسي يعلن تدمير قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيّرة، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز «برادلي» في موقع فيه معدات عسكرية أجنبية، وتم تنفيذ الضربات بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية.

ونوهت الوزارة بأن الدفاع الجوي أسقط خلال النهار ثلاث قذائف من طراز «هيمارس ميلرHIMARS MLRS»، بالإضافة إلى 52 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض 26 منها خارج منطقة العملية الخاصة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن الجيش الروسي ينفذ ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.