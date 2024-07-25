محافظ الوادي الجديد: تكثيف حملات المرور على المواقف ومحطات الوقود

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تكثيف حملات المتابعة لجميع مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للتعريفة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم.

وشدد المحافظ، علي المرور والمتابعة اليومية من رؤساء المراكز للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود، والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لمنع إستغلال المواطنين.

وأشار، إلى تكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.