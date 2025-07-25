تشهد مصر موجة حارة أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها ستستمر لأيام، ليعاني الكثيرون من لهيب الشمس أو الرطوبة المزعجة، لتصبح المشروبات الباردة ملاذًا آمنًا للحصول على بعض الانتعاش في يوم صيفي قاسٍ، لذلك تتصدر مشروبات مثل ليمون النعناع والقهوة المثلجة لكثرة البحث عن وصفاتهما، وغيرهما من المشروبات الباردة، والتي بجانب ما تمنحه من شعور منعش، فإنها تحوي العديد من الفوائد الصحية.

وتسرد جريدة الشروق، نقلًا عن مواقع هيلث لاين وكليفلاند كلينيك وأول ريسيبي وهوم إيز آ كيتشن، وصفات وفوائد صحية لمشروبات منعشة ينتشر تناولها في مواسم الصيف.





ليمون النعناع اختراع مصري منعش

ويُذكر أن أول ظهور لليمون بالنعناع كان في مصر خلال العصر المملوكي، حيث ذكره الطبيب ابن جميع كعلاج لالتهاب الحلق، لينتشر الليمون بالنعناع في سوريا وتركيا وهما ضمن دولة المماليك، ثم توسع حتى وصل إلى بريطانيا في القرن الـ16 ليُستخدم كعلاج لبعض الأمراض أيضًا. ومن اللافت في تاريخ الليمون بالنعناع أنه شهد موجة انتشار لاحقة في تسعينيات القرن الماضي انطلاقًا من فلسطين، ليصبح محور "حرب ثقافية" بين أهالي مدينة الخليل والمستوطنين الإسرائيليين حول من اخترع وصفة المشروب المنعش.

ويمكن إعداد كوب من الليمون بالنعناع بسهولة؛ حيث يتم جلب 4 ليمونات وثلاثة أرباع كوب ماء وسكر، يتم تسخين ذلك الكوب وتركه يغلي 5 دقائق قبل رفعه من النار وصب عصارة الـ4 ليمونات فيه مع إضافة أوراق النعناع وتقليبه، ثم تركه يبرد لنصف ساعة، بعدها يتم تصفية الكوب من ورق النعناع وصبه على وعاء مليء بـ4 أكواب مياه وخلطه بالثلج، ثم تقليب الخليط ليصبح عصير ليمون بالنعناع.

ويملك الليمون بالنعناع عدة فوائد صحية، نظرًا لغناه بفيتامين "سي" الذي يقوي المناعة ويقي من أمراض القلب، كما يمنحه مكون النعناع خصائص مفيدة للدماغ وزيادة فيتامين "أ" ومعدني الحديد والمغنيسيوم المفيدين للنمو.

القهوة المثلجة والقهوة المعتقة القوية

تزداد أهمية القهوة في بداية يوم عمل صعب للحصول على التركيز الكافي وتحسين الحالة المزاجية، ولكن مع اشتداد حرارة الجو تقل الرغبة في فنجال ساخن من القهوة، لذلك يمكن البحث عن بديل بارد ومنعش، ولا تخلو وصفات مشروبات القهوة من تلك الأكواب الملطفة، ومن أشهرها مشروب القهوة المثلجة. ويمكن إعدادها ببساطة بخلط ملعقتين صغيرتين من القهوة سريعة الذوبان بملعقة سكر متوسطة في فنجال من الماء المغلي، يتم صبه على مكعبات الثلج ثم صب الحليب من فوقه وتقليبه، ليكون كوب القهوة المثلجة المنعش، والذي يمزج بين فوائد القهوة الصحية إذ هي غنية بمضادات الالتهاب والكافيين المنشط للتركيز، كما يضيف لها الحليب فوائد غذائية من البروتين والدهون والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ويوجد نوع آخر من القهوة الباردة يناسب عشاق الكافيين المركز، وهو القهوة المعتقة التي اخترعها البحارة الهولنديون منذ 400 عام، حيث استخدموا طريقة التخمير كبديل للغلي بالنار على ظهر السفينة. وتُعتبر القهوة المعتقة أغنى نوع قهوة بمادة الكافيين، ويمكن تحضيرها بسهولة عبر شراء بن مطحون بدرجة خشنة، ثم خلطه بالماء بنسبة 1 من البن إلى 10 من الماء وتقليبه وتغطيته وتركه 12 ساعة بالثلاجة، ثم صبه على ورقة ترشيح في وعاء آخر، ويكون ذلك مشروب القهوة المعتقة، وحين احتسائها يُضاف لها بعض الماء والثلج لتخفيف طعمها شديد المرارة. وتملك تلك القهوة فوائد صحية متنوعة، حيث تقلل الشعور بالحموضة، وتعد مصدرًا غنيًا بالكافيين المنشط ومضادات الأكسدة المفيدة في الوقاية من الأمراض المزمنة، كما تُعتبر حارق دهون قوي لكثرة الكافيين فيها.

الكركديه البارد.. مصدر الانتعاش وعدو الضغط المرتفع

يشتهر الكركديه بفوائده الصحية بجانب طعمه المنعش ولونه الجذاب، وفي ذلك فإن المركز الوطني للعلاج التكاملي البريطاني أكد أن المشروب له خواص خافضة لضغط الدم، ولكن ذلك لا يجعله بديلًا كاملًا للأدوية، إذ يُفضل استخدامه بشكل جانبي للعلاج. ولا تقتصر فوائده على ذلك، فهو خافض للكوليسترول الضار أيضًا، كما يستطيع مقاومة البكتيريا وحماية المعدة، وفقًا لما نقلته عيادة كليفلاند عبر موقعها الرسمي. ويُعد الكركديه مشروبًا غنيًا بفيتامين "سي" المقوي للمناعة، ومصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة المعروفة بمعالجتها للأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

ويتطلب إعداد الكركديه البارد بعض الساعات، ولكن طريقته سهلة؛ حيث يتم غلي 10 أكواب ماء، ثم صب كوب من أزهار الكركديه عليها عند فوران الماء وتركها تفور وتختلط لـ5 دقائق قبل رفعها من النار وتقليبها وتصفيتها جيدًا بمصفاة ضيقة، مع التأكد من خلوه من الشوائب، ليتم صب كوبين سكر على المشروب المصفى للوصفة اللاذعة، و3 أكواب سكر للوصفة المائلة للطعم الحلو. بعد ذلك يوضع المشروب بالثلاجة لساعات حتى يبرد، بعدها يتم تذوقه، فإن كان شديد التركيز يمكن تخفيفه بالماء حتى يصبح طعمه متوازنًا، وتنتج تلك الوصفة بهذه المقادير 8 أكواب من مشروب الكركديه البارد.