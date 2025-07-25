حرائق مستعرة تلتهم 200 هكتار من غابات تونس

توسعت موجة الحرائق في غابات تونس، اليوم، لتشمل محافظة زغوان شمال شرقي البلاد، بعد أن امتدت النيران في وقت سابق نحو جبال الشمال الغربي.

فقد اندلع حريق هائل في المنطقة الغابية "تليل الصالحي الدبيديبة" التي تعرف بجبل "منصور 2" بالفحص التابعة لمحافظة زغوان، وذلك نتيجة امتداد النيران من حريق "جبل منصور 1" بمحافظة سليانة بسبب قوة الرياح.

وأكد حسام الرياحي رئيس مركز الغابات، في تصريحات، أن قوة الرياح وارتفاع درجة الحرارة ساهمتا في سرعة انتشار النيران التي أتت حتى الآن على 200 هكتار من الصنوبر الحلبي، رافقها دوي عدد من الانفجارات التي لم يتم تحديد طبيعتها، دون تسجيل أضرار بشرية، لافتا إلى استخدام طائرات عسكرية في جهود إطفاء النيران.

وذكر الدفاع المدني التونسي، أمس الخميس، أنه تم إطفاء أكثر من 200 حريق في يوم واحد اندلعت أغلبها في مناطق متفرقة بجبال الصنوبر في شمال غربي البلاد.