ترامب ينتقد «الأخبار المثيرة للاشمئزاز» بشأن توترات في مجموعة السبع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قبل انطلاق أولى جلسات العمل اليوم الأحد في قمة مجموعة السبع هذا العام، انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "الأخبار الزائفة والمثيرة للاشمئزاز" في وسائل الإعلام، وسط تقارير بشأن توترات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء الست الأخرى.

وهدد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، بينما كان يغادر إلى فرنسا وندد مستشار بارز بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن لديه جدول أعمال تجاهل "قضايا اقتصادية أساسية"، كما أعربت تسريبات البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية بشكل مماثل عن غضبها تجاه باريس.

وغرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ترد تلك الأخبار الزائفة وغير الدقيقة حتى الآن حول مجموعة السبع"، فيما سيبدأ اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قبل جلسة العمل.

واتهم ترامب أيضا وسائل الإعلام بالسعي إلى "فرض ركود اقتصادي" في الولايات المتحدة، لجعل حملته الانتخابية العام المقبل أكثر صعوبة.

وأضاف ترامب: "حسنا، نعقد اجتماعات جيدة للغاية، ويمضي القادة قدما بشكل جيد للغاية وبلدنا، من الناحية الاقتصادية- أداؤها رائع- حديث العالم!".