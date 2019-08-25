لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء: أعداد المستفيدين من مشروع مقاومة الجوع تجاوز أكثر من 75 ألفا

اختتمت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، مشروع مقاومة الجوع وسوء التغذية (أضاحي2019) والذي استهدف توزيع لحوم الأضاحي بكل من : فلسطين والصومال وسوريا وبورما واليمن، ووصل عدد المستفيدين هذا العام لما يقرب من 75 ألف مستفيد.

وذكر بيان صادر عن لجنة الإغاثة والطوارئ، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروع مقاومة الجوع وسوء التغذية هذا العام وصل لأكثر من 75 ألف شخص من الأسر الفقيرة وبعض الأسر الفقيرة بفلسطين، ومخيمات النازحين بالصومال، ومخيمات النازحين السوريين بالشمال السوري ومخيمات النازحين بمحافظة الحديدة باليمن، ومخيمات اللاجئين من مسلمي بورما على حدود بنجلاديش.

من جانبه، قال الدكتور أسامة رسلان ، أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن المشروعات الإغاثية الغذائية الموسمية التي تنفذها لجنة الإغاثة، تهدف إلى مقاومة الجوع والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة لسوء التغذية، والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من عدم توفر الغذاء وتدني الحالة الصحية، بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها.

وأشار إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن نقص الغذاء يقدر بنحو 45% من إجمالي معدل الوفيات على مستوى العالم بين الأطفال دون سن الخامسة.