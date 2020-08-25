الاتحاد السكندري يتوج بكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي

تُوج فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ببطولة كأس مصر للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 73/76 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بصالة 6 أكتوبر.

واستطاع الاتحاد في فرض سيطرته على مجريات الربع الأول الذي نجح في إنهائه لصالحه بنتيجة 20/25، وواصل زعيم الثغر تفوقه على الأهلي في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحة بنتيجة 36/49.

وفي الربع الثالث وعلى الرغم من محاولات لاعبي الأهلي لتقليص الفارق إلا أن الاتحاد السكندري استطاع أن ينهي الربع لصالحة بنتيجة 59/64.

وفي الربع الرابع نجح الأهلي في تقليص الفارق لكنه فشل في النهاية تحقيق الانتصار، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري على الأهلي 76/73 أي بفارق 3 نقاط.

وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهاية بعد أن فاز على فريق سبورتنج بالدور نصف النهائي بنتيجة 69/77، فيما وصل الاتحاد السكندري للدور ذاته بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 66/89.