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الاتحاد السكندري يتوج بكأس مصر لكرة السلة على حساب الأهلي

صورة من الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة
صورة من الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة
محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:17 م

تُوج فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ببطولة كأس مصر للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 73/76 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بصالة 6 أكتوبر.

واستطاع الاتحاد في فرض سيطرته على مجريات الربع الأول الذي نجح في إنهائه لصالحه بنتيجة 20/25، وواصل زعيم الثغر تفوقه على الأهلي في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحة بنتيجة 36/49.

وفي الربع الثالث وعلى الرغم من محاولات لاعبي الأهلي لتقليص الفارق إلا أن الاتحاد السكندري استطاع أن ينهي الربع لصالحة بنتيجة 59/64.

وفي الربع الرابع نجح الأهلي في تقليص الفارق لكنه فشل في النهاية تحقيق الانتصار، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري على الأهلي 76/73 أي بفارق 3 نقاط.

وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهاية بعد أن فاز على فريق سبورتنج بالدور نصف النهائي بنتيجة 69/77، فيما وصل الاتحاد السكندري للدور ذاته بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 66/89.


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