مجلس النواب يوافق على 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1-6-2020.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5-7-2020.

كما شملت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونًا و900 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 23-11-2019.

كما تضمنت القرارات التي وافق عليها المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10-6-2020.