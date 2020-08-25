شركة بريطانية تبدأ تجارب علاج كورونا باستخدام الأجسام المضادة

بدأت شركة ستارزينيكا البريطانية للأدوية، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للعقار المساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد وعلاجه، حيث تلقى المتطوعون الأوائل الجرعات بالفعل.

وذكرت إدارة الشركة، التي تعمل بشكل منفصل على تطوير لقاح محتمل لـ "كوفيد-19" بالتعاون مع علماء وباحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، أن العقار، المعروف باسم "AZD7442"، يحتوى على اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسل.. حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن التجربة السريرية الأولى للعقار، ستشمل ما يصل إلى 48 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ55 عامًا، كما أنها ستركز على سلامة الفرد، ومدى استجابة الجسم للعلاج والتعامل معه.

وأشارت إلى أن هذه التجربة تعد علامة فارقة في تطوير العقار، الذي لا يتمكن فقط من وقاية الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس، بل وعلاج المرضى المصابين بالفعل بـفيروس"كورونا".