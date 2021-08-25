ألمانيا تسجل 11 ألفا و561 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 11 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و889 ألفا و173 حالة.

وأوضحت البيانات -وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 92 ألفا و61 حالة.

وأفادت بأن حوالي ثلاثة ملايين و710 آلاف و500 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد.