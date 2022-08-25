ثالث زيارة لمسؤول من الكونجرس الأمريكي لتايوان في شهر

وصلت السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى العاصمة التايوانية تايبيه في وقت متأخر اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة، في خضم توترات متصاعدة بالمنطقة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية يواني أو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويمثل وصول بلاكبيرن الزيارة الثالثة لشخصية من الكونجرس الأمريكي لتايوان هذا الشهر. وعلى خلاف تقارير سابقة، وصلت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي دون أن يرافقها أعضاء آخرون من الكونجرس.

وعبرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان عن تقديرها للولايات المتحدة لإظهارها الدعم وسط تصاعد التوتر بالمنطقة وتنامي الضغوط الصينية. وقالت الوزارة إن زيارة بلاكبيرن ستسهم في تعزيز الشراكة التايوانية الأمريكية.

وكان في استقبال بلاكبيرن بمطار سونجشان في تايبيه، المسؤول البارز بوزارة الخارجية، دوجلاس يو تين هسو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة أن الرئيسة تساي إنج-وين ستستقبل بلاكبيرن غدا الجمعة.

ومن المقرر أن تجري بلاكبيرن مباحثات خلال الزيارة تتعلق بقضايا، منها الأمن التايواني الأمريكي، والعلاقات التجارية، وذلك مع وزير الخارجية جوزيف وو، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ويلنجتون كو، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية.

ويأتي وصول بلاكبيرن، التي تنتمي للحزب الجمهوري، عقب زيارات مماثلة قام بها مؤخرا ديمقراطيون بارزون مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في 2 أغسطس، والسناتور إيد ماركي، في 14 من الشهر نفسه وكلاهما تسبب في إثارة غضب بكين.