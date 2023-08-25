«كاف» يستقر على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي، والتي تجمع بين الأهلي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري.
الأهلي يشارك في السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم، فيما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وحدد الاتحاد الإفريقي موعد 15 سبتمبر المقبل موعدًا للمباراة المقرر إقامتها في السعودية، وبالتحديد في مدينة الطائف.
وكانت شبكة «بي إن سبورتس» أعلنت اتفاق الاتحاد الإفريقي مع نظيره السعودي على إقامة المباراة في السعودية بعد طلب من الجانب السعودي.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي خلال أيام قليلة عن الموعد ومكان المباراة بشكل رسمي عبر قنواته الرسمية.