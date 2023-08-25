«كاف» يستقر على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

التشيك: من المتوقع وصول وزير خارجية أوكرانيا إلى براغ الاثنين المقبل

المخابرات البريطانية: من المرجح أن يكون بريجوجين قد توفي قبل تحطم طائرته

ألمانيا تلمح إلى احتمال أن يكون تحطم طائرة بريجوجين متعمدا