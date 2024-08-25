قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي سيبدأ في الموعد المقرر وهو 21 سبتمبر، مؤكدا عدم وجود تغيير على ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أنَّ الوزارة تحرص على إطلاع المواطنين بشرح وافٍ القرارات التي تم اتخاذها بشأن مستقبل العملية التعليمية بما في إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة.

وأوضح أنَّ مادة العلوم المتكاملة ستكون عبارة عن دروس تضم العلوم والمعارف الخاصة بالكيمياء والفيزياء والأحياء، موجعًا رسالة طمأنة للطلاب في هذا الخصوص.

وأوضح متحدث التعليم، أن الهدف منها إتاحة معرفة متكاملة للطالب عن هذا العلم في هذه التخصصات.

وأشار إلى أنّ من سيتولى تدريسها يمكن أن يكون مدرس فيزياء أو مدرس كيمياء أو مدرس أحياء، لافتًا إلى أنّ موجه المادة هو من سيحدد في كل مدرسة على حدة، المدرسين الذين سيتولون تدريس هذه المادة وفقا لعدة عوامل.

ونوه بأنها بأن هذه العوامل تتعلق بالنصاب القانوني لكل مدرس وعدد الحصص الخاصة به والميزانية الموجودة بالمدرسة، معقبا: «مش هيكون فيه مدرس قاعد مش بيعمل حاجة»،

ودعا الطلاب إلى عدم القلق، مؤكدا أن الأمور ستكون منضبطة خلال عملية التدريس.