بيتر ميمي يبدأ تصوير مسلسل «مملكة الحرير» لـ كريم محمود عبدالعزيز



بدأ المخرج بيتر ميمى تصوير أحداث مسلسل «مملكة الحرير»، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وهو من قصته، ومن المقرر أن ينتهي من تصويره في شهر سبتمبر المقبل، وهو مسلسل قصير سيتم عرضه خلال الموسم الشتوي.

كما يستعد بيتر ميمي أيضا لانطلاق تصوير فيلم يجمع خلاله الفنان كريم عبد العزيز، بالفنانة ياسمين صبري، وذلك في تكرار تعاونه مع كريم عبد العزيز في السينما من بعد نجاح فيلمهما «بيت الروبي»، والذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد.

يشار إلى أن بيتر ميمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الحشاشين»، والذي قام ببطولته كلا من كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسارة الشامي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وعمر الشناوي، وأحمد عبدالوهاب، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال.