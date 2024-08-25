محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات اليوم الأول من دورة علم النفس لمديري إدارات الديوان العام

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية "علم النفس في الأعمال" (Business Psychology) التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وتستهدف مديري عموم ديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ، إن الدورة تركز على تطبيقات علم النفس في تحسين العلاقات داخل بيئة العمل، وإدارة التغيير، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل والقيادة الفعّالة، للمتدربين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات اليومية في العمل بأساليب علمية مبتكرة، مضيفًا أن التدريب يُعد خطوة هامة في تطوير الموارد البشرية داخل الديوان، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة القيادات الإدارية، وتستمر الدورة من الأحد 25 أغسطس وحتى الخميس 29 أغسطس، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لفهم الجوانب النفسية في بيئة العمل وتحسين الأداء الوظيفي.