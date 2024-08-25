كشف الفنان حسام داغر، عن سبب دراسته للطب البيطري بدلاً من التمثيل، قائلاً: «وأنا كنت صغير طول عمري كان نفسي أطلع طبيب بيطيري، وكنت بحب الحيوانات بشكل غير طبيعي، قبل أن اكتشف حبي للتمثيل».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على هامش مهرجان العالم علمين، أن حياته تغيرت بعد التحاقه بكلية الطب البيطري، لا سيما مع انضمامه إلى مسرح الجامعة، وظهور شغف وحب التمثيل.

وأشار إلى أنه كان مشاهدًا ومتابعا جيدًا للغاية للأعمال الفنية وللأفلام الأجنبية وحفلات الأوسكار وتوزيع الجوائز قبل أن يصبح ممثلًا، مضيفا: «عندما خضت تجربة التمثيل في الجامعة، اكتشفت أنه كان حبا حقيقيا».

وكشف عن أن الفنان محمد شاهين، هو أول من اكتشف موهبته التمثيلية، وذلك أثناء دراستهما معًا في المرحلة الثانوية والجامعية.

وأوضح أن معظم أدواره التي حققت نجاحًا جماهيريًا كانت تعتمد على الارتجال، مستشهدًا بدوره في فيلم «أمير البحار» مع الفنان محمد هنيدي، قائلا: «أغلب أدواري اللي علمت مع الناس كانت ارتجالية، أفيهات أمير البحار علمت كثير مع الناس، لأن معظم أدواري الكوميدية كان فيها جزء ارتجالي؛ نتيجة فهمي للشخصية وكانت تلاقي الاستحسان من المؤلفين».

وروى كيف حول أحد المشاهد الكوميدية في «أمير البحار» إلى مشهد تراجيدي دون علم المخرج، قائلا «أقنعت المؤلف يوسف معاطي بتغيير مشهد اختيار حد يرموه من المركب، وقلت له المشهد مش كوميدي لو هزرنا في الجزء الجاد سيكون استخفافا، لأن المشاعر حقيقية بين الحياة والموت، فقال لي: برافو يا حسام أعمل كدا».

وأضاف أن المخرج وائل إحسان فوجئ بتغيير المشهد أثناء التصوير، فاضطر لقطع التصوير وإعادة تصويره مرة أخرى لتغيير إخراجه.