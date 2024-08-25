البرازيل وماليزيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

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استقبل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي يقوم بزيارة لماليزيا تستمر يومين.

وقال إبراهيم على موقع فيسبوك إن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات بين ماليزيا والبرازيل خاصة في التجارة والاستثمار، بما في ذلك صناعات أشباه الموصلات والبترول والغاز.

كما ناقش إبراهيم وفييرا مشاركة ماليزيا في العديد من المبادرات تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام.

وقال إبراهيم "أكدت أيضا أهمية جعل العلاقات الماليزية البرازيلية نموذجا للتعاون الفعال بين دول الجنوب العالمي".

ونقلت عنه صحيفة ذا نيوستريتس تايمز الماليزية القول "وتشمل المجالات التي يمكن استكشافها معا، التعليم والتنمية، والمجالات الاجتماعية والاقتصاية، مثل الإسكان والقضاء على الفقر، فضلا عن الفنون والثقافة".

كما تبادل أنور وفييرا الآراء بشأن التطورات الإقليمية، خاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والصراع الروسي الأوكراني، وقضيتي فنزويلا وميانمار.

كما أثار إبراهيم الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية طلب ماليزيا للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث أكد فييرا أن البرازيل ستبذل جهودا منسقة لتحقيق انضمام ماليزيا إلى التكتل الاقتصادي.