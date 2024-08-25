رئيس وزراء باكستان يدين هجوما استهدف نقطة تفتيش للشرطة بإقليم خيبر بختونخوا

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة.

وشدد شهباز شريف أيضا على ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يلقوا عقابهم الرادع، حسبما ذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أوف باكستان.

وقال رئيس الوزراء، إن ضباط الشرطة والجنود يقدمون تضحيات لا مثيل لها في مكافحة الإرهاب. مضيفا أن الأمة بأكملها تشيد بآداء ضباط الشرطة والجنود لمهامهم بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه أدان وزير الداخلية محسن نقوي، الهجوم وأشاد في بيان صحفي بشجاعة رجال الشرطة الذين كانوا بنقطة التفتيش، وقدم تعازيه القلبية لعائلة رجل الشرطة القتيل.

ويعد هجوم اليوم على نقطة الشرطة هو ثاني حادث عنف يقع خلال يومين بعد التفجير الذي وقع أمس السبت قرب موقع للشرطة في منطقة بيشين بإقليم بلوشيستان جنوب غربى باكستان، وأسفر عن مقتل طفلين وإصابة 14 شخصا آخرين.