حزب الله يعلن بدء الرد على اغتيال فؤاد شكر بهجوم على هدف عسكري إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران اليوم الأحد أنه بدأ تنفيذ رده على قيام إسرائيل بإغتيال القائد الكبير في الجماعة فؤاد شكر.

وجاء في بيان أوردته قناة المنارة التابعة لحزب الله أنه "عند فجر هذا اليوم الأحد، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى استشهاد القائد فؤاد شكر وعدد من الأهالي من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني وباتجاه هدف عسكري "إسرائيلي" نوعي سيعلن عنه لاحقاً".

وأشار إلى أنه ذلك يأتي بالتزامن مع استهداف "مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".‏

وأكد أن هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت حتى يجري الانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها.

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وأوضح البيان أن المقاومة في لبنان وفي هذه اللحظات هي "في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة ‏لأي تجاوز أو اعتداء من إسرائيل وتحديدا في حال ما إذا تم المساس بالمدنيين فسيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا".‏