انطلاق أولى فعاليات مبادرة المرأة تشارك بكلية الإعلام بنات الأزهر 8 سبتمبر المقبل

تستعد كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر لإطلاق أولى فعاليات مبادرة "المرأة تشارك" يوم الاثنين 8 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدكتورة ولاء عقاد عميد الكلية.

تأتي هذه المبادرة بهدف توعية المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية في الانتخابات والاستحقاقات المقبلة، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور رئيس جامعة الأزهر، وقيادات الجامعة، والدكتورة ولاء عقاد عميد الكلية، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية البارزة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الكبرى بالكلية.

وتمتد فعاليات مبادرة "المرأة تشارك" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وحتى مطلع نوفمبر، حيث تعقد الكلية في 21 سبتمبر ندوة بعنوان "التأثير والقيادة الواعية"، ويليها في 12 أكتوبر ندوة بعنوان "التأهيل السياسي للفتيات وأهمية مشاركتهن في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة".

وفي يوم 20 أكتوبر؛ تُعقد ندوة بعنوان "الدبلوماسية الشبابية وتمثيل المرأة المصرية في الخارج"، على أن تُختتم الفعاليات في 5 نوفمبر بندوة ختامية بعنوان "السوشيال ميديا ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة".