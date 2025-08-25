دبلوماسیان کبیران في إيران والصین یبحثان الملف النووي

أعلن نائب وزیر الخارجية للشؤون القانونية والدولیة الإيراني کاظم غریب أبادي، اليوم الاثنين، عن إجراء مشاورات مع نظیره الصیني ماجاوشو حول الملف النووي وصیاغة مواقف مشترکة مع روسیا في هذا الشأن.

وکتب غریب أبادي عبر منشور علی منصة إکس: "الیوم أجرينا مع وکیل وزارة الخارجية الصینیة ماجاوشو هاتفیا مشاورات حول إجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الأسبوع المقبل والمستجدات المتعلقة بالملف النووي والمفاوضات وصیاغة المواقف المشترکة بین إيران والصین وروسیا تجاه ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

وتابع غریب أبادي أن نائب وزیر الخارجية الصیني أکد علی ضرورة التسویة السیاسیة والدبلوماسیة للقضایا، مصرحا أن الصین ستواصل لعب دورها البناء في هذا الشأن.

من جهة أخرى ،أفاد مصدر مطلع في حديث لوكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، بأن من المقرر أن تعقد مفاوضات نووية بين إيران وثلاث دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا وبريطانيا)، غدا الثلاثاء، في جنيف بسويسرا.

وأضاف أن جدول الأعمال سيركّز على القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات".