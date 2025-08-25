أمين عام حزب الله: قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح المقاومة نتيجة إملاءات أمريكية إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الاثنين إن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، واتهم الحكومة بالخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف قاسم -في كلمة لتأبين رجل الدين علي الموسوي- إن الحكومة اللبنانية اتخذت ما وصفه بالقرار الخطيئة بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي.

ووصف القرار بغير الميثاقي، معتبرا أنه اتخذ تحت الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، وفقا لموقع الجزيرة.

وكان يشير بذلك إلى القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بحصر السلاح بيد الدولة، والذي يفترض أن يكتمل تنفيذه بحلول نهاية العام الجاري.

وحذر الأمين العام لحزب الله بالقول إن "من أراد نزع سلاحنا يعني أنه يريد نزع الروح منا، وعندها سيرى العالم بأسنا".

وتساءل "تريدون منا تسليم السلاح ونحن الذين قدمنا 5 آلاف مجاهد وقادة كبارا"؟

وأكد قاسم أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه، ولن يترك إسرائيل تسرح وتمرح وتقتل المقاومين.

وقال إنه إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان، وفق تعبيره.



