مفوضة أوروبية تطالب إسرائيل للكف عن قتل الصحفيين في غزة

طالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إسرائيل بالكف عن قتل الصحفيين الذين يحاولون إخبار العالم بما يحدث في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، بشأن الهجوم الإسرائيلي على "مستشفى ناصر" في غزة الذي أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 20 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين.

وأعربت لحبيب عن حزنها العميق لمقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم صحفيون، خلال الهجوم الإسرائيلي، قائلة: "قُتل مسعفون وعمال إنقاذ، كانوا جميعا يؤدون عملهم".

وأضافت: "أدعو إسرائيل مجددا إلى الكف عن قتل من يحاولون نقل ما يحدث في غزة إلى العالم".

وشاركت صورة الصحفية مريم أبو دقة التي استشهدت في الهجوم على "مستشفى ناصر"، وظهرت في فيديو أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو الماضي.

وأكدت المفوضة الأوروبية على ضرورة حماية الصحفيين والأطباء وعمال الإنقاذ.